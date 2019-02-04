، انتهت المهلة.. 4 دول أوروبية تعترف بـ"جوايدو" رئيساً لفنزويلا ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت قد حددتها هذه الدول من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية

أعلنت بريطانيا وإسبانيا وفرنسا والسويد، اليوم الاثنين، اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وبحسب "فرانس برس"؛ فقد جاءت مواقف الدول الأوروبية بعدما رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مهلة انتهت ليل الأحد، كانت قد حددتها دول أوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا.

وقال "مادورو"، في مقابلة تلفزيونية: إنه لن يرضخ في لـ"ضغوط" مَن يطالبون برحيله ويؤيدون رئيس البرلمان المعارض جوايدو.

وانضمت النمسا، يوم الأحد، إلى ست دول أوروبية هي: (إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، والبرتغال)، كانت قد أمهلت مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة تحت طائلة الاعتراف بجوايدو رئيساً.

وتساءل "مادورو" في المقابلة التي أُجريت معه في كاراكاس قائلاً: لم يحق للاتحاد الأوروبي أن يقول لبلد أجرى انتخابات، إن عليه إعادة الانتخابات الرئاسية لأن حلفاءه اليمينيين لم يفوزوا!