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افتتح محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، صباح اليوم الاثنين، مركز الدفاع المدني بالأحمر غربي الأفلاج، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء سعد بن علي الراجح، ومدير الدفاع المدني بالأفلاج المقدم محمد العبود، ورئيس مركز الأحمر محمد بن شايع آل وقيان.
وقام الهزاني بعد مراسم حفل افتتاح مركز الدفاع المدني بالأحمر، بجولة تفقدية رافَقَه خلالها رئيس مركز الأحمر شايع الوقيان، شملت بلدية الأحمر، ومخفر الشرطة، والمركز الصحي؛ وقف خلالها على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية والتنموية، وأكد ضرورة مضاعفة الجهد لتقديم ما يخدم المواطن.
محافظ الأفلاج يفتتح "مدني الأحمر" ويتفقد المراكز الصحية والتنمويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
افتتح محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، صباح اليوم الاثنين، مركز الدفاع المدني بالأحمر غربي الأفلاج، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء سعد بن علي الراجح، ومدير الدفاع المدني بالأفلاج المقدم محمد العبود، ورئيس مركز الأحمر محمد بن شايع آل وقيان.
وقام الهزاني بعد مراسم حفل افتتاح مركز الدفاع المدني بالأحمر، بجولة تفقدية رافَقَه خلالها رئيس مركز الأحمر شايع الوقيان، شملت بلدية الأحمر، ومخفر الشرطة، والمركز الصحي؛ وقف خلالها على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية والتنموية، وأكد ضرورة مضاعفة الجهد لتقديم ما يخدم المواطن.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
01:47 PM
"الهزاني" أكد ضرورة مضاعفة الجهد لتقديم ما يخدم المواطن
افتتح محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، صباح اليوم الاثنين، مركز الدفاع المدني بالأحمر غربي الأفلاج، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء سعد بن علي الراجح، ومدير الدفاع المدني بالأفلاج المقدم محمد العبود، ورئيس مركز الأحمر محمد بن شايع آل وقيان.
وقام الهزاني بعد مراسم حفل افتتاح مركز الدفاع المدني بالأحمر، بجولة تفقدية رافَقَه خلالها رئيس مركز الأحمر شايع الوقيان، شملت بلدية الأحمر، ومخفر الشرطة، والمركز الصحي؛ وقف خلالها على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية والتنموية، وأكد ضرورة مضاعفة الجهد لتقديم ما يخدم المواطن.
، محافظ الأفلاج يفتتح "مدني الأحمر" ويتفقد المراكز الصحية والتنموية ،
المصدر : الخليج 365
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