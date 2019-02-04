، محافظ الأفلاج يفتتح "مدني الأحمر" ويتفقد المراكز الصحية والتنموية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الهزاني" أكد ضرورة مضاعفة الجهد لتقديم ما يخدم المواطن

افتتح محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، صباح اليوم الاثنين، مركز الدفاع المدني بالأحمر غربي الأفلاج، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء سعد بن علي الراجح، ومدير الدفاع المدني بالأفلاج المقدم محمد العبود، ورئيس مركز الأحمر محمد بن شايع آل وقيان.

وقام الهزاني بعد مراسم حفل افتتاح مركز الدفاع المدني بالأحمر، بجولة تفقدية رافَقَه خلالها رئيس مركز الأحمر شايع الوقيان، شملت بلدية الأحمر، ومخفر الشرطة، والمركز الصحي؛ وقف خلالها على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية والتنموية، وأكد ضرورة مضاعفة الجهد لتقديم ما يخدم المواطن.