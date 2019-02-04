، إنقاذ حياة معتمرة من تمزق المريء في "مدينة الملك عبدالله الطبية" بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد التدخل بالمناظير غير الجراحية وقفل الثقب بلاقطات المنظار الحديثة

أنقذ فريق طبي متخصص في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، معتمرةً جزائرية في العقد الرابع من العمر، كانت تعاني من تمزق ذاتي بالمريء في مراحله المتأخرة.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية، عبر خدمة الخط الساخن، حالةً تم تشخيصها كإنقاذ حياة بسبب تمزق وثقب في المريء، من أحد المستشفيات الشقيقة؛ حيث كانت تعاني من تسمم الدم؛ مما استدعى التدخل العاجل من خلال إجراء التغذية الوريدية الكاملة، ووضعها على التنفس الصناعي، والسيطرة على تسمم الدم عبر تزويدها بالمضادات الحيوية.

وقام الفريق الطبي بقيادة الاستشاري الدكتور عبدالناصر باطوق، واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية الدكتور محمد سعيد خان، بالتنسيق مع فريق التخدير، بتحضير الحالة لغرفة العمليات ووضعها تحت التخدير الكامل.

وتم التدخل بالمناظير غير الجراحية وتركيب دعامات المريء، وقفل الثقب باستخدام لاقطات المنظار الحديثة "OVESCO"؛ حيث تم التأكد من إقفال جميع طبقات جدار المريء، ووضع دعامات معدنية، وكذلك عمل الصبغة تحت الأشعة، إضافة إلى السيطرة على الالتهاب في التجويف الصدري بالتدخل الجراحي الصدري، واستمرت العملية ساعتين، وتكللت بالنجاح.

ونُقلت الحالة إلى غرفة العناية المركزة، ثم نُقلت بعد ذلك إلى أقسام التنويم حتى تماثلت للشفاء وخرجت بصحة وعافية.

جدير بالذكر أن مركز الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، يتميز بإجراء هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير؛ نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تُضاهي مثيلاتها في العالم، بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.