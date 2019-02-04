، سجن تبوك فجراً .. محاولة اقتحام بائسة وإطلاق نار ينتهيان بضبط الجاني ،

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تمكنت الحراسات الخاصة في بوابة سجن تبوك من إحباط محاولة يائسة لشخص أطلق النار نحو إحدى بوابات السجن العام في تبوك.
وعلمت "الخليج 365"، من مصادرها الخاصة، أن الحادثة وقعت عند الساعة الثانية من فجر اليوم الإثنين، وكانت عبارة عن اقتحام سيارة يقودها شخص حاول إطلاق النار على البوابة، ولكن يقظة أفراد رجال الأمن التابعين لإدارة سجن تبوك الذين يقفون على حراسة البوابة أفشلت المحاولة؛ حيث تمّت السيطرة على الشخص وإحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.
ولم تتبيّن حتى الآن دوافع المقتحم، ومن المتوقع أن يصدر بيان صحفي اليوم من الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية.
سجن تبوك فجراً .. محاولة اقتحام بائسة وإطلاق نار ينتهيان بضبط الجانينواف الغضوري الخليج 365 2019-02-04
تمكنت الحراسات الخاصة في بوابة سجن تبوك من إحباط محاولة يائسة لشخص أطلق النار نحو إحدى بوابات السجن العام في تبوك.
وعلمت "الخليج 365"، من مصادرها الخاصة، أن الحادثة وقعت عند الساعة الثانية من فجر اليوم الإثنين، وكانت عبارة عن اقتحام سيارة يقودها شخص حاول إطلاق النار على البوابة، ولكن يقظة أفراد رجال الأمن التابعين لإدارة سجن تبوك الذين يقفون على حراسة البوابة أفشلت المحاولة؛ حيث تمّت السيطرة على الشخص وإحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.
ولم تتبيّن حتى الآن دوافع المقتحم، ومن المتوقع أن يصدر بيان صحفي اليوم من الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
01:36 PM
لم تتبيّن دوافع المقتحم حتى الآن ويُتوقع صدور بيان صحفي للإدارة العامة
تمكنت الحراسات الخاصة في بوابة سجن تبوك من إحباط محاولة يائسة لشخص أطلق النار نحو إحدى بوابات السجن العام في تبوك.
وعلمت "الخليج 365"، من مصادرها الخاصة، أن الحادثة وقعت عند الساعة الثانية من فجر اليوم الإثنين، وكانت عبارة عن اقتحام سيارة يقودها شخص حاول إطلاق النار على البوابة، ولكن يقظة أفراد رجال الأمن التابعين لإدارة سجن تبوك الذين يقفون على حراسة البوابة أفشلت المحاولة؛ حيث تمّت السيطرة على الشخص وإحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.
ولم تتبيّن حتى الآن دوافع المقتحم، ومن المتوقع أن يصدر بيان صحفي اليوم من الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية.
، سجن تبوك فجراً .. محاولة اقتحام بائسة وإطلاق نار ينتهيان بضبط الجاني ،
المصدر : الخليج 365
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