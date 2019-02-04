، بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط وأفراد تفانوْا في أداء مهامهم بشرطة الرياض ،

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محمد بن مسعود - الدمام - امتداداً لحرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز رجال الأمن؛ سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية، وحثهم على بذل مزيد من الجد والاجتهاد، وبناءً على ما وجّه به معاليه؛ فقد كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري، عدداً من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة المنطقة؛ لإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم.
وعبّر اللواء/ فهد المطيري، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي مدير الأمن العام؛ لدعمه المستمر والمتواصل؛ مؤكداً أن التميز يأتي -بعد توفيق الله- نتيجة لمتابعة معاليه الدائمة لسير العمل في المنظومة الأمنية؛ مشيراً إلى أن المُكَرّمين يعكسون الصورة المشرفة لرجال الأمن الذين لا يتوانون في خدمة دينهم ووطنهم بكل إخلاص وأمانة.
بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط وأفراد تفانوْا في أداء مهامهم بشرطة الرياضعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-04
امتداداً لحرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز رجال الأمن؛ سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية، وحثهم على بذل مزيد من الجد والاجتهاد، وبناءً على ما وجّه به معاليه؛ فقد كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري، عدداً من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة المنطقة؛ لإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم.
وعبّر اللواء/ فهد المطيري، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي مدير الأمن العام؛ لدعمه المستمر والمتواصل؛ مؤكداً أن التميز يأتي -بعد توفيق الله- نتيجة لمتابعة معاليه الدائمة لسير العمل في المنظومة الأمنية؛ مشيراً إلى أن المُكَرّمين يعكسون الصورة المشرفة لرجال الأمن الذين لا يتوانون في خدمة دينهم ووطنهم بكل إخلاص وأمانة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
01:33 PM
امتداداً لحرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز رجال الأمن؛ سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية، وحثهم على بذل مزيد من الجد والاجتهاد، وبناءً على ما وجّه به معاليه؛ فقد كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري، عدداً من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة المنطقة؛ لإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم.
وعبّر اللواء/ فهد المطيري، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي مدير الأمن العام؛ لدعمه المستمر والمتواصل؛ مؤكداً أن التميز يأتي -بعد توفيق الله- نتيجة لمتابعة معاليه الدائمة لسير العمل في المنظومة الأمنية؛ مشيراً إلى أن المُكَرّمين يعكسون الصورة المشرفة لرجال الأمن الذين لا يتوانون في خدمة دينهم ووطنهم بكل إخلاص وأمانة.
، بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط وأفراد تفانوْا في أداء مهامهم بشرطة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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