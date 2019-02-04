، إصابة عدة أشخاص في حادث دهس بالباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من جنسية عربية والمركبة تعرّضت للانقلاب

تباشر دوريات المرور والأمن العام والجهات ذات العلاقة، هذه اللحظات، حادث دهس متعدد لأكثر من ثلاثة أشخاص على طريق "بني محمد" باتجاه الأطاولة.

وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن حادث الدهس تعرّض له أكثر من ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، وتعرضت المركبة للانقلاب، ولا تزال الجهات الأمنية في موقع الحادث.

ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال توافرها.