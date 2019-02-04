، النفط يبلغ أعلى مستوى في 2019 متأثراً بهذين الحدثين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ سعر مزيج برنت الخام القياسي 63 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، يوم الاثنين؛ نتيجة شح في الأسواق بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على فنزويلا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، لأعلى مستوى منذ بداية العام عند 63.37 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعدت 3% في الجلسة السابقة؛ وفق "رويترز".

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى هذا العام عند 55.68 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفعت بالفعل 2.73% في الجلسة السابقة.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في هبوط هوامش المصافي الآسيوية لأقل مستوى منذ 2010 اليوم الاثنين حسب بيانات رفينيتيف.

وتضافرت تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بفعل الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات، مع تراجع عدد الحفارات الأمريكية والعقوبات على مبيعات النفط الفنزويلية.