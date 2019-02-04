بالصور.. نائب أمير منطقة حائل يزور جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية

زار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، مساء الأحد، جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة.

وكان في استقباله عند وصوله، رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن عبدالله الحمدان وأعضاء مجلس الإدارة.

وتجول نائب أمير حائل في أرجاء الجمعية، واطلع على خدماتها، وشاهد آلية عمل سيارات النقل الإسعافي الخاصة بالجمعية لمساعدة المرضى المقعدين، ثم زار المكاتب الإدارية واطلع على المهام التي يقوم بها كل قسم.

إثر ذلك رعى الأمير فيصل بن فهد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، واستمع إلى شرح موجز من المدير التنفيذي للجمعية على الضبعان، أوضح فيه أهداف ورؤية الجمعية، ومساهمتها في الرعاية الصحية بالمنطقة، بتقديم أكثر من 40 ألف نقل إسعافي للمستشفيات والمراكز الطبية للمستفيدين من خدمات الجمعية، وتأمين الأجهزة الطبية لمحتاجيها عبر شراكات عقدتها الجمعية مع عدد من الجهات المانحة، وتقديم موجز عن عيادات الخير، والمبادرات والبرامج التطوعية التي قامت بها الجمعية بالشراكة مع بعض مدارس المنطقة، إضافة إلى عرض للأهداف التي تعمل على تحقيقها الجمعية في عام 2019 م.

وفي نهاية الحفل، دشن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن البوابة الإلكترونية الجديدة للجمعية، وكذلك أعمال فريق سفانة التطوعي، ثم شهد توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجمعية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل، والمستشفى السعودي الألماني، وشركة أسمنت حائل، والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، ومؤسسة سالم الرضيمان.

كما تسلم الأمير فيصل هدية تذكارية قدمها رئيس مجلس إدارة الجمعية.