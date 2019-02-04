السعودية اليوم / " قياس" يتيح إجراء اختباراته عبر العربة المتنقلة في محافظتي الحائط ووادي الفرع

الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقرت عربة "قياس" المتنقلة التابعة للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، مؤقتًا في محافظة الحائط بمنطقة حائل، وذلك بعدما أتيحت الفرصة لعدد من المستفيدين والمستفيدات في كل من محافظة الغزالة، ومن ثم مدينة سميراء التابعتين لمنطقة حائل، من أجل إتاحة الفرصة للمستفيدين والمستفيدات من إجراء عدد من الاختبارات التي يقدمها المركز.كما استقرت عربة "قياس" المتنقلة الأخرى، مؤقتًا بمحافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، بعدما كانت في مدينتي العيص وخيبر لإجراء عدد من الاختبارات وفق الخطة المعتمدة لتنقل العربات.وأوضح المتحدث الرسمي لمركز " قياس " مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد أن عربة "قياس" المتنقلة، وهي عبارة عن عربة أطلقها المركز عام 1437هـ، وتحتوي على أحدث التقنيات لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات من إجراء عدد من الاختبارات التي يقدمها المركز، حيث تعدُ هذه الخدمة ضمن الخطة الإستراتيجية التي ينفذها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين الذين تبعد عنهم مقرات الاختبارات، لكي يتمكنوا من إجراء عدد من الاختبارات عبر الحاسب الآلي.وأشار مدير العلاقات والإعلام إلى أنه بإمكان المستفيد معرفة أماكن وجود عربة "قياس" المتنقلة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز وحجز موعد www.Qiyas.org , موضحًا أيضًا أن المركز لديه حوالي 90 مقرَّ اختبارات ثابتة حول المملكة، يقدم فيها عدد من الاختبارات عبر الحاسب الآلي بشكل يومي، وتتميز بتلبية رغبات المختبرين؛ من حيث جعل الاختبار متاحًا طوال العام، والعدالة من خلال توفير المعايير نفسها في جميع المقرات و من حيث التجهيزات والمواصفات والإجراءات، وتوفير مقرات الاختبارات، بتوزيع جغرافي مناسب في جميع مناطق المملكة، وتقديم أسئلة مرئية ومسموعة بجودة عالية، وتطوير إجراءات التحقق من الهوية سريعًا وأكثر ضمانًا، وأخذ البصمة الكفّية وصورة المختبِر والتوقيع إلكترونيًّا.وأضاف أن طريقة التسجيل في الاختبارات المحوسبة، مشابهة للطريقة الاعتيادية بالتسجيل في اختبارات المركز عبر الموقع الإلكتروني، وبعدها يتم التأكيد من خلال رسالة SMS لتأكيد الحجز في الاختبار، حيث تتميز اختبارات "قياس" عبر الحاسب الآلي بتوفرها للمستفيدين بشكل مستمر طول العام، وإمكانية التأجيل للاختبار وأدائه في أي وقت ما عدا الإجازات الرسمية والأعياد، وفي أي مكان حسب توفر مراكز الاختبارات المحوسبة، وتلبية لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ضعيفو البصر والمعاقون حركيًّا حيث تم تصميم غرف خاصة في المقرات لهم مهيأة بالكامل، إضافة إلى السرعة في إعلان النتائج.ونوه إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.// انتهى //14:03ت م0121