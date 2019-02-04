السعودية اليوم / محافظ بدر يدشن قافلة " نصل لقلوبكم " الطبية



ينبع 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

دشن أمس محافظ بدر خالد بن عبد الله الضويان قافلة " نصل لقلوبكم 3 " الطبية بمستشفى بدر العام وذلك بحضور مدير القطاع الصحي والمستشفي الدكتور زكي أحمد الصبحي وعدد من الأطباء والفنيين.

واستمع المحافظ لشرح عن القافلة الطبية وما تقدمه من فحوصات طبية لاكتشاف أمراض القلب مبكرا وتوفير الرعاية الطبية للمرضى بدءاً من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة والعمليات اذا استلزم الأمر ،معرباً عن شكره لللقائمين على القافلة .

// انتهى //

13:56ت م

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ينبع 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسدشن أمس محافظ بدر خالد بن عبد الله الضويان قافلة " نصل لقلوبكم 3 " الطبية بمستشفى بدر العام وذلك بحضور مدير القطاع الصحي والمستشفي الدكتور زكي أحمد الصبحي وعدد من الأطباء والفنيين.واستمع المحافظ لشرح عن القافلة الطبية وما تقدمه من فحوصات طبية لاكتشاف أمراض القلب مبكرا وتوفير الرعاية الطبية للمرضى بدءاً من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة والعمليات اذا استلزم الأمر ،معرباً عن شكره لللقائمين على القافلة .// انتهى //13:56ت م0119

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