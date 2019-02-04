

عواصم أوروبية 29 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 4 فبراير 2019م واس

أعلنت عدد من الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا وإسبانيا وألمانيا، اليوم اعترافها بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو رئيسًا انتقاليًا للبلاد.

ويأتي هذا الاعتراف بعدما انتهت يوم أمس الأحد مهلة ثمانية أيام كانت عدة دول أوروبية منحتها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

كما هددت فرنسا والبرتغال وبلجيكا أيضاً بالاعتراف بزعيم المعارضة إذا لم يوجه مادورو الدعوة إلى إجراء انتخابات.

من جهته، ندد الكرملين اليوم بالتدخل الأوروبي في شؤون فنزويلا، بعد اعتراف عدة دول أوروبية بالمعارض خوان غوايدو رئيساً لهذا البلد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نعد ذلك بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية.

وكان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزولي، قد أعلن نفسه، في 23 يناير الماضي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.

// انتهى //

13:56ت م

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عواصم أوروبية 29 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 4 فبراير 2019م واسأعلنت عدد من الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا وإسبانيا وألمانيا، اليوم اعترافها بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو رئيسًا انتقاليًا للبلاد.ويأتي هذا الاعتراف بعدما انتهت يوم أمس الأحد مهلة ثمانية أيام كانت عدة دول أوروبية منحتها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.كما هددت فرنسا والبرتغال وبلجيكا أيضاً بالاعتراف بزعيم المعارضة إذا لم يوجه مادورو الدعوة إلى إجراء انتخابات.من جهته، ندد الكرملين اليوم بالتدخل الأوروبي في شؤون فنزويلا، بعد اعتراف عدة دول أوروبية بالمعارض خوان غوايدو رئيساً لهذا البلد.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نعد ذلك بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية.وكان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزولي، قد أعلن نفسه، في 23 يناير الماضي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.// انتهى //13:56ت م0118

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / عدد من الدول الأوروبية تعترف بجوايدو رئيساً انتقاليًا لفنزويلا وروسيا تندد بالتدخل الأوروبي في شؤون فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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