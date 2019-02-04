

الدوادمي 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

يقيم تعليم الدوادمي ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية " بنات " غداً الثلاثاء دورة " المساعد الإداري "، تقدمها المدربة حليمة ماجد العضياني، وتستهدف الموظفات الإداريات بمدارس المحافظة، وذلك بقاعة التدريب بمبنى الإدارات النسائية.

وتتناول الدورة عدة محاور من أهمها: التعريف بالمساعد الإداري، ومهامه وواجباته، إضافة إلى التطرق لمهارات المساعد الإداري الناجح، وسبل تطويرها.

// انتهى //

13:53ت م

0114



الدوادمي 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسيقيم تعليم الدوادمي ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية " بنات " غداً الثلاثاء دورة " المساعد الإداري "، تقدمها المدربة حليمة ماجد العضياني، وتستهدف الموظفات الإداريات بمدارس المحافظة، وذلك بقاعة التدريب بمبنى الإدارات النسائية.وتتناول الدورة عدة محاور من أهمها: التعريف بالمساعد الإداري، ومهامه وواجباته، إضافة إلى التطرق لمهارات المساعد الإداري الناجح، وسبل تطويرها.// انتهى //13:53ت م0114

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " المساعد الإداري" دورة في تعليم الدوادمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.