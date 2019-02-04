سياسي / بوكيلي يفوز في انتخابات الرئاسة في السلفادور



سان سلفادور 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

فاز رئيس بلدية عاصمة السلفادور السابق ناييب بوكيلي ،اليوم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 53% من الأصوات.

وصرّح بوكيلي البالغ 37 عاما أمام أنصاره الذين تجمعوا أمام فندق في العاصمة، "في هذه اللحظة بوسعنا أن نعلن بيقين تام أننا فزنا برئاسة جمهورية السلفادور".

وأقر كل من رجل الأعمال الثري المرشح كارلوس كاييخا المنتمي إلى "التحالف الجمهوري الوطني" ومرشح الحزب اليساري الحاكم "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" وزير الخارجية السابق هوغو مارتينيز، بفوز بوكيلي الذي ترشح تحت راية الحزب المحافظ "التحالف الكبير من أجل الوحدة".

// انتهى //

13:51ت م

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سان سلفادور 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسفاز رئيس بلدية عاصمة السلفادور السابق ناييب بوكيلي ،اليوم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 53% من الأصوات.وصرّح بوكيلي البالغ 37 عاما أمام أنصاره الذين تجمعوا أمام فندق في العاصمة، "في هذه اللحظة بوسعنا أن نعلن بيقين تام أننا فزنا برئاسة جمهورية السلفادور".وأقر كل من رجل الأعمال الثري المرشح كارلوس كاييخا المنتمي إلى "التحالف الجمهوري الوطني" ومرشح الحزب اليساري الحاكم "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" وزير الخارجية السابق هوغو مارتينيز، بفوز بوكيلي الذي ترشح تحت راية الحزب المحافظ "التحالف الكبير من أجل الوحدة".// انتهى //13:51ت م0113

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