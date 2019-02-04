السعودية اليوم / إدارة مطبوعات منطقة القصيم تفتتح مكتبها الجديد بمطار الأمير نايف



عنيزة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

افتتحت إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم أمس، مكتبها الجديد في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم.

وأوضح المشرف على الإعلام الداخلي مدير إدارة المطبوعات بالقصيم محمد بن عبدالرحمن القصير أن المكتب سيقدم خدماته للمسافرين في الخدمات المتعلقة بالمطبوعات وأذن الدخول لمزيد من السرعة في إنجاز المعاملات المتعلقة بها، كما يقوم المكتب الجديد بالتنسيق بين التربية والتعليم والمدارس الأجنبية في الكتب الدراسية والكتب المرسلة من خارج المملكة.

وشكر القصير مستشار المشرف على الإعلام الداخلي سعود بن نصار الحازمي على جهوده الكبيرة حتى تم افتتاح هذا المكتب الذي سيضيف بمشيئة الله مزيداً من الإنجاز والفاعلية للرقابة على الكتب وفسحهاِ.

// انتهى //

13:42ت م

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عنيزة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسافتتحت إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم أمس، مكتبها الجديد في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم.وأوضح المشرف على الإعلام الداخلي مدير إدارة المطبوعات بالقصيم محمد بن عبدالرحمن القصير أن المكتب سيقدم خدماته للمسافرين في الخدمات المتعلقة بالمطبوعات وأذن الدخول لمزيد من السرعة في إنجاز المعاملات المتعلقة بها، كما يقوم المكتب الجديد بالتنسيق بين التربية والتعليم والمدارس الأجنبية في الكتب الدراسية والكتب المرسلة من خارج المملكة.وشكر القصير مستشار المشرف على الإعلام الداخلي سعود بن نصار الحازمي على جهوده الكبيرة حتى تم افتتاح هذا المكتب الذي سيضيف بمشيئة الله مزيداً من الإنجاز والفاعلية للرقابة على الكتب وفسحهاِ.// انتهى //13:42ت م0103

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