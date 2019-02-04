السعودية اليوم / مركز الأمير سلطان لجراحة القلب بالأحساء يحصل على شهادة الاعتماد الدولية لبرنامج الرعاية الإكلينيكية



الأحساء 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

حصل مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء على شهادة الاعتماد الدولية لبرنامج الرعاية الإكلينيكية المتخصصة في القلب الصناعي من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، محققا نسبة 99.9% ليكون بهذا الإنجاز الأول على مستوى الشرق الأوسط وعالمياً خارج الولايات المتحدة.

وتعد اللجنة الدولية لاعتماد المنشآت الصحية بالولايات المتحدة من أرفع اللجان الرائدة في اعتماد جودة الرعاية الصحية في العالم وتعنى بتجويد الخدمات والحفاظ على سلامة المرضى.

وأشاد مدير برنامج زراعة القلب مدير مركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء الدكتور خالد الخميس، بالدعم الذي يحظى به القطاع الصحي في البلاد من قبل الحكومة الرشيدة - أيدها الله - وحرص وزارة الصحة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بما يحقق أعلى مستويات الجودة والحفاظ على سلامة المرضى لتصبح خدمات الرعاية القلبية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين تضاهي خدمات أرقى المنظومات الطبية على مستوى العالم.

يذكر أن برنامج زراعة القلب الصناعي في مركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء بدأ منتصف العام الميلادي 2017 بعد اعتماده وإدراجه ضمن الخدمات العلاجية الجراحية لمرضى قصور القلب ويتميز البرنامج بوجود فريق دعم مختص يقوم بالتعامل مع الجوانب الطبية والتثقيفية والنفسية والاجتماعية للمريض وأسرته لمساعدته في التكيف مع حياته الجديدة بعد زراعة جهاز القلب الصناعي والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي.

ويرتبط برنامج زراعة القلب الصناعي في مركز الأمير سلطان بتعاون طبي مستمر مع مراكز عالمية في ذات الاختصاص مما وضعه في مصاف المراكز العالمية الرائدة في مجال زراعة القلب الصناعي وأجهزة دعم الدورة الدموية.

ويعـد برنامج زراعة القلب الصناعي بمركز الأمير سلطان بالأحساء المركز الوحيد في الشرق الأوسط المدرج في قاعدة بيانات الجمعية الأوربية للقلب الصناعي، حيث حظي بإشادة واسعة من مراكز طبية عالمية ككليفلاند كلينك بالولايات المتحدة.

// انتهى //

13:41ت م

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الأحساء 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسحصل مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء على شهادة الاعتماد الدولية لبرنامج الرعاية الإكلينيكية المتخصصة في القلب الصناعي من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، محققا نسبة 99.9% ليكون بهذا الإنجاز الأول على مستوى الشرق الأوسط وعالمياً خارج الولايات المتحدة.وتعد اللجنة الدولية لاعتماد المنشآت الصحية بالولايات المتحدة من أرفع اللجان الرائدة في اعتماد جودة الرعاية الصحية في العالم وتعنى بتجويد الخدمات والحفاظ على سلامة المرضى.وأشاد مدير برنامج زراعة القلب مدير مركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء الدكتور خالد الخميس، بالدعم الذي يحظى به القطاع الصحي في البلاد من قبل الحكومة الرشيدة - أيدها الله - وحرص وزارة الصحة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بما يحقق أعلى مستويات الجودة والحفاظ على سلامة المرضى لتصبح خدمات الرعاية القلبية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين تضاهي خدمات أرقى المنظومات الطبية على مستوى العالم.يذكر أن برنامج زراعة القلب الصناعي في مركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء بدأ منتصف العام الميلادي 2017 بعد اعتماده وإدراجه ضمن الخدمات العلاجية الجراحية لمرضى قصور القلب ويتميز البرنامج بوجود فريق دعم مختص يقوم بالتعامل مع الجوانب الطبية والتثقيفية والنفسية والاجتماعية للمريض وأسرته لمساعدته في التكيف مع حياته الجديدة بعد زراعة جهاز القلب الصناعي والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي.ويرتبط برنامج زراعة القلب الصناعي في مركز الأمير سلطان بتعاون طبي مستمر مع مراكز عالمية في ذات الاختصاص مما وضعه في مصاف المراكز العالمية الرائدة في مجال زراعة القلب الصناعي وأجهزة دعم الدورة الدموية.ويعـد برنامج زراعة القلب الصناعي بمركز الأمير سلطان بالأحساء المركز الوحيد في الشرق الأوسط المدرج في قاعدة بيانات الجمعية الأوربية للقلب الصناعي، حيث حظي بإشادة واسعة من مراكز طبية عالمية ككليفلاند كلينك بالولايات المتحدة.// انتهى //13:41ت م0101

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