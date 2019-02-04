شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: نعمل على ضمان وحدة سوريا واستقلالها والان مع التفاصيل

أكد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن بلاده تعمل مع دول عربية للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها.

وأضاف الجبير خلال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في بروكسل أن العلاقات بين الدور العربية والدول الأوروبية تاريخية ومميزة، وفقا للعين الإخبارية.

ونوه بالفرص الواعدة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين الدول العربية والأوروبية.

وتابع قائلا إن الاجتماع فرصة للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة.