شكرا لقرائتكم خبر عن توعوية طلاب الشرقية بأخطار الجريمة المعلوماتية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في قطاع الخبر اليوم، برنامجاً توعوياً عن مخاطر الجرائم المعلوماتية وعقوباتها يقدمه المستشار القانوني بالهيئة صالح بن علي الربيعة.

وتناول المستشار الربيعة، خلال البرنامج الذي بدأه في مدارس مكتب التعليم بالخبر ويستمر طيلة الفصل الدراسي الثاني في عدد من محافظات المنطقة التعريف بأخطار الجريمة المعلوماتية، وأركانها وأنواعها وطرق اكتشافها، وأدوات الإبلاغ عنها وكيفية الحماية من الاختراقات. وتأتي هذه الجهود المبذولة من هيئة الاتصالات والتعليم بالمنطقة الشرقية بغية رفع مستوى الوعي ونشر الثقافة الرقمية، ‏بالإضافة إلى توعية أكثر من نصف مليون طالب وطالبة بالمنطقة الشرقية بمخاطر الجرائم المعلوماتية والحد من انتشارها والتأكيد على القيم والانتماء الوطني من خلال التحذير من المحتويات التي تحوي الإساءة للوطن.