شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يستعرض البرامج التطويرية وفق رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل
واستعراض اللقاء الخطط التنفيذية الموضوعة لعدد من البرامج والمشاريع التي يأتي في مقدمتها: الاستعداد ورفع مستوى الجاهزية للاختبارات الدولية الـ TIMSS 2019 ، وتستهدف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتسليط الضوء على برنامج دعم مهارات القراءة والكتابة من خلال استعراض ما تم التخطيط له من قبل مكاتب التعليم والمشاريع الرامية لتحقيق الأهداف المنشودة، والوقوف على استعراض ومناقشة خطط نواتج التعلم، إضافة إلى مناقشة الخطط الموضوعة للرفع من مستوى التحصيل الدراسي ووضع فرص التحسين لها.
وأكد الدكتور الشلعان خلال الاجتماع على أهمية تفعيل ودفع عجلة العلاقات الإنسانية القائمة بين القيادات التعليمية وزملائهم في الميدان التعليمي من خلال استثمار الزيارات الميدانية التي يقومون بها للوقوف على واقع خارطة سير العمل ووضع فرص التحسين لها.
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