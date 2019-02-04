شكرا لقرائتكم أمين عسير يوجه بإنهاء مشروعي سما أبها والجسر في الوقت المحدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في جولة ميدانية قام بها صباح أمس على مشروعي سما أبها وتحسين وتطوير الجسر الواقع بجوار كبري لبنان بمدينة أبها وذلك برفقة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس أحمد ناصر ومدير المشاريع الاستراتيجية المهندس خالد مفرج.

واجتمع الحميدي خلال الجولة مع المقاولين المنفذين لمشروعين، حيث اطلع على آخر الأعمال المنجزة، مستمعاً إلى شرح مفصل عن المشروعين ونسبة الإنجاز به.

وطالب الحميدي المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروعين وتسليمهم في الوقت المحدد له، كما طالب بتذليل أي معوقات والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وأكد الحميدي بأن المشروعين يعدان من المشروعات الحيوية المهمة في مدينة أبها، لافتاً إلى أن المشروعين يعدان أحد أهم المعالم الرئيسية بمدينة أبها لقربها من الطرق الحيوية ومن هذا المنطلق يكتسب المشروعين أهمية خاصة، مشيراً إلى أنه سيكون لهما الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة بالمشروعين وقد روعي فيهما اللمسات والتصاميم الجمالية.

يذكر أن الأمانة تبذل قصارى جهدها لتسابق الوقت في تنفيذ المشروعين بمدينة أبها، مع ضمان جودة المشروعين.

وفي نهاية الجولة عبر الدكتور وليد الحميدي عن ارتياحه بما شاهده من الإنجازات والمشاريع التي تحققت في تلك الأحياء والتي تهدف إلى تطويرها وتحديثها وتحقيق أكبر قدر من الخدمات لسكانها.

منوهاً بما تحظى به أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها من اهتمام ودعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من أجل تطوير وتحديث منطقة عسير بشكل عام ومدينة أبها بشكل خاص متمنياً التوفيق والسداد لجميع العاملين.

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