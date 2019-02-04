جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تتوج بكأس بطولة الطائرة على مستوى الجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توجت أمس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بكاس بطولة كرة الطائرة للجامعات وحققت جامعة جازان المركز الثاني فيما حققت جامعة الجوف المركز الثالث

وقد قام معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ومدير البطولة الدكتور عبدالقادر البابطين بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز على الفرق الفائزة بالإضافة إلى تكريم الحكام.

حضر حفل التتويج عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور علي الدوسري ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور عبدالاله الصلوي ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور تركي العيار .

من جهته أعرب الدكتور عبدالقادر البابطين مدير البطولة عن سروره بنجاح البطولة مقدما شكره وتقديره لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على حسن التنظيم كما قدم شكره لجميع اللجان والفرق العاملة من داخل الجامعة وخارجها و من منسوبي ومستشاري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

يذكر ان البطولة أشرف عليها ونظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع وانطلقت يوم الأربعاء 24 جمادى الأولى 1440 الموافق 30 يناير 2019م باستضافة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، واستمرت لمدة 4 أيام شارك فيها 8 جامعات هي: جامعة الملك سعود وشقراء وأم القرى والحدود الشمالية والملك فيصل وعبدالرحمن بن فيصل وجازان والجوف