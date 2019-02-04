السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
أطلقت كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، أولى مبادراتها، والتي تستهدف الطلاب والطالبات المتخرجين، والذين هم على وشك التخرج، لإطلاق مشاريعهم الخاصة، والمشاريع المبنية على أفكار مشاريع التخرج.
تهدف هذه المبادرة لمساعدة الطلاب والطالبات لدراسة جدوى المشاريع المقدمة مع فريق متخصص ببنك التنمية الاجتماعية، وبناء نموذج العمل "Business Model" لكل مشروع، وقبوله للحصول على الدعم المادي، والذي لا يتجاوز (٤) مليون ريال، وفي زمن لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر كلية الحاسب الآلي تطلق أولي مبادراتها (أطلق مشروعك) بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.