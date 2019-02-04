كلية الحاسب الآلي تطلق أولي مبادراتها (أطلق مشروعك) بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أطلقت كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، أولى مبادراتها، والتي تستهدف الطلاب والطالبات المتخرجين، والذين هم على وشك التخرج، لإطلاق مشاريعهم الخاصة، والمشاريع المبنية على أفكار مشاريع التخرج.

تهدف هذه المبادرة لمساعدة الطلاب والطالبات لدراسة جدوى المشاريع المقدمة مع فريق متخصص ببنك التنمية الاجتماعية، وبناء نموذج العمل "Business Model" لكل مشروع، وقبوله للحصول على الدعم المادي، والذي لا يتجاوز (٤) مليون ريال، وفي زمن لا يتجاوز ثلاثة أشهر.