السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
والجهات الحكومية المشاركة
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ ، في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان .
من جهته عبر معالي وزير الحج والعمرة عن شكره لوزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو ، لما قدموه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بوركينا فاسو وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة ، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .
فيما أشاد معالي وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لبلاده وللعالم الإسلامي وتوفيرها كافة الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام ، لينعم الحاج برحلة إيمانية يسودها الأمن والاطمئنان .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الحج والعمرة يلتقي وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهوريه بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.