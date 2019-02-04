، "الجميلي": لماذا أصرّ السعوديون على دفن دكتور مصري في بلدهم؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: أهالي "الشّنَانة" أسّسوا أوقافاً خيرية باسمه

في قصة عطاء ووفاء، يروي الكاتب الصحفي عبد الله الجميلي؛ حكاية الطبيب المصري الدكتور هشام السيّد عبدالجليل، الذي عاش أكثر من 16 عاماً في بلدة الشّنَانة بمحافظة الرّس، وأَسَرَ أهلها بإنسانيته وعطائه اللامحدود، فأحبوه حتى أصبح واحداً منهم، وعندما وافته المنية قبل أيام، شيّعه آلافٌ عدة من مُحبيه وأصَروا على دفْنِه في بلدهم، ويطالب الجميلي؛ وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بإبراز تلك القصص الإنسانية الرائعة.

دفنوه بأرضهم

وفي مقاله "عطاء مصري ووفاء سعودي أصيل" بصحيفة "المدينة"، يروي الجميلي؛ قائلا " قصة عطاء ووفاء شهدتها (بلدة الشّنَانة) التابعة لــ (محافظة الرّس بمنطقة القصيم السعودية)؛ فهناك عاش (مصري) أكثر من (16 عاماً) عمل فيها طَبيبَاً في المركز الصِّحي، ولكن لم تكن ممارسته لمهنته روتينية تحكمها الرواتب والساعات المعينة من الدوام اليومي، بل كان يمنح كل وقته لمساعدة أهل القرية، وكان يزور المرضى كبار السِّن والمُقعدين في بيوتهم، ويمنحهم الكشف والدواء؛ رغم أمراض القلب التي حاصرته! إخلاص (الدكتور هشام السيّد عبدالجليل) وإنسانيته وعطاؤه اللامحدود، أَسَرَتْ (أهل الشَّنانة) فأحبوه جداً، فقد أصبح وأمسى واحداً منهم، يسكن قلوبهم قبل بلدتهم؛ ولذا عندما وافته المنية -قبل أيام- أصَروا على دفْنِه عندهم -بعد الاستئذان من أسرته الكريمة والجهات ذات العلاقة- وهذا ما حدث بعد أن شيّعه آلاف عدة من مُحبيه".

أوقاف باسم الطبيب

ويضيف "الجميلي"؛ وفاء (الشنانة وأهلها) لذلك (الطبيب المصري- رحمه الله) لم يتوقف عند هذا الحدّ، بل أسّسوا أوقاف خيرية عدة باسمه لتكون صدقة جارية وباقية له بعد وفاته، ثم قام فريقٌ منهم بزيارة خاصة لأُسرَتِه في مدينة الإسكندرية، وقدّموا لها العزاء والتكريم، وبعض الدعم المالي الذي يستحقونه بالتأكيد!

ليس مستغرباً

ويؤكّد الجميلي؛ أن العطاء والوفاء ليس مستغرباً من الطرفين، ويقول "هنا الإخلاص والتفاني في البذل والعطاء ليس مستغرباً على (أبناء أرض الكنانة مصر)؛ كما أن الوفاء وحسن العشرة والمعاملة الأخوية والحسنة للمقيمين سـلوك سعودي أصيل ودائم؛ يشهد عليه احتضان (المملكة) نحو (10 ملايين) من الأعزاء الوافدين الذين تتنوع جنسياتهم وألسنتهم والبيئات التي جاؤوا منها؛ وهم الذين يعيشون فيها بأمن وسكينة!".

القصص الإنسانية .. والحوادث الفردية

ويبدي الجميلي؛ دهشته لعدم اهتمام الإعلام بتلك القصص الإنسانية، والتركيز على الحوادث الفردية السيئة، ويقول "لكن ما أعجب منه حضور مثل تلك القصص الإنسانية الرائعة -وما أكثرها- على استحياء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الحديثة، بينما لو حصلت في هذا الإطار حادثة فردية، فيها تجاوزات سواء من مقيم أو مواطن سعودي نراها تتصدّر المشهد الإعلامي هنا وهناك، ومن أجلها تُصنع الهَـاشتاقات، وعلى رمادها تُوْقَد النيران، ويتم تصويرها وكأنها سـلوك مجتمعي عام!".

انشروا هذه الحكايات

وينهي الجميلي؛ قائلاً "ما أحوج وطننا ومجتمعنا السعودي إلى إعلام خارجي فاعل وقادر على إيصال مثل تلك الحكايات الإنسانية، وصناعة القوى الناعمة التي تؤثّر في الآخر، وتنقل له الحقائق، بعيداً عن تزييفها الذي تمارسه وسائل إعلام وحسابات مأجورة ومشبوهة لاهَمّ لها إلا محاولة الإساءة لــ (السعودية وأهلها)!".