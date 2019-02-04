، قصة الكلب والانتحارية.. أنقذ العشرات في حفل زفاف ليموت معها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجبرها على تفجير العبوة.. يعتقد أنها من جماعة بوكو حرام الإرهابية

تتمتع الكلاب بحاسة شم قوية تجعل حدسها أمراً لا شك فيه.. وفي إفريقيا انهال المديح على كلب وُصف بـ"الشجاع والمخلص" بعد أن أحبط محاولة انتحارية خلال حفل زفاف في نيجيريا، وأنقذ حياة العديد من القرويين، من تفجير انتحاري نَفَقَ بسببه.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، تعود تفاصيل القصة التي وقعت في أبريل 2017، ونشرت صحيفة "ذي إيبوك تايمز" الأمريكية مقتطفات منها أمس الأحد، إلى قرية بيلبيلو في نيجيريا، التي كانت تحتفل بزفاف زوجين، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائهما وعائلتهما.

مراهقة إرهابية في حفل زفاف

ولم يخطر على بال الحاضرين في الزفاف، مدى قربهم من الموت؛ إذ اخترقت فتاة مراهقة، يُعتقد أنها من جماعة بوكو حرام الإرهابية، فجأة الزفاف، وبدأت تسير نحو المدعوين.. لاحظ ضيوف اصطحبوا كلبهم إلى الحفل، أنه بدأ يتصرف بشكل غريب.

الكلب شم العبوة الناسفة

وبشكل غير متوقع، اندفع الكلب نحو الفتاة التي بدت وكأنها تخفي شيئاً تحت ملابسها. وفي دقيقة واحدة، هجم عليها، في مشهد لا يمكن تصوره.

وحينها قال المتحدث باسم الشرطة فيكتور إيسوكو: "ما حدث أجبر المشتبه بها على تفجير العبوة الناسفة؛ بينما كانت تحاول التخلص من مخالب الكلب وفكه".

وأضاف: "أوقف الكلب تفجيراً كان يستهدف الحشد المتجمع في الزفاف".

مات الكلب

كانت المرأة تخطط لتفجير سترتها عندما وصلت إلى وسط المدعوين. وبسبب تصرفات الكلب السريعة، انفجرت القنبلة بعيداً عن المكان الذي كان يحتفل فيه الضيوف.

وأسفر الانفجار عن مقتل الانتحارية والكلب؛ بينما لم يصب أي شخص آخر. وبدلاً من أن يتحول اليوم التالي للزفاف إلى حداد عام، انهالت عبارات الشكر والامتنان للكلب الشجاع المخلص الذي نَفَق بطلاً.

وقد طُردت "بوكو حرام" من معظم البلدات والقرى في نيجيريا؛ مما أدى إلى مهاجمتها "لأهداف سهلة"، مستغلة مفجرين انتحاريين.