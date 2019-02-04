، مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام النقل المدرسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى توفير وسائل آمنة والمحافظة على سلامة المشتركين

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من عضوَي المجلس المهندس محمد النقادي؛ والدكتورة حنان الأحمدي؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف المشروع إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخص لهم قيادة الحافلات المدرسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي.

كما يهدف إلى وضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفير مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.