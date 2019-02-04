، بعد تأييد "مايكروسوفت".. الأجهزة الأمنية ستعرفك من وجهك ،

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أيّدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، منح الحكومات تقنية ستجعل الأجهزة الأمنية تتعرف على هوية أي شخص من وجهه.
وقالت مايكروسوفت إنها تؤيد فكرة منح الشركات التقنية الكبرى، تقنية التعرف على الوجه للحكومات؛ واصفة الامتناع عن هذا الأمر بأنه "أمر قاس للغاية".
وكانت جماعات عديدة معنية بحقوق الإنسان قد طالبت الشركات التقنية الكبرى ومن بينها "مايكروسوفت" و"أمازون" و"غوغل" و"أبل"، بضرورة عدم بيعها تقنية "التعرف على الوجه" للحكومات؛ لأنها يمكن أن تقوض خصوصية وأمن الناس.
وقالت تلك الجماعات: إن منح تلك التقنية إلى الحكومات؛ سيسمح لها باستهداف المهاجرين ومن لا ينتمون إلى تلك الدولة، بناء على لون بشرتهم مثلاً.
وبدورها، أشارت مايكروسوفت إلى أن تلك التقنية لها استخدامات إيجابية عديدة؛ منها "الاستخدامات الطبية"؛ كتلك التي ينفذها المعهد القومي لأبحاث الجينوم البشري، للتعرف على الوجه لتحسين تشخيص متلازمة "دي جورج"، التي تؤثر على الأفارقة والآسيويين والأمريكيين اللاتينيين.
كما قال إن تلك التقنية أيضاً ساعدت الهند في تعقب أماكن نحو 5 آلاف طفل مفقود.
وأتمت بقولها: "منع أي وكالات حكومية من تقنية التعرف على الوجه، يُعَد أمراً قاسياً إلى أبعد الحدود".
بعد تأييد "مايكروسوفت".. الأجهزة الأمنية ستعرفك من وجهكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
أيّدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، منح الحكومات تقنية ستجعل الأجهزة الأمنية تتعرف على هوية أي شخص من وجهه.
وقالت مايكروسوفت إنها تؤيد فكرة منح الشركات التقنية الكبرى، تقنية التعرف على الوجه للحكومات؛ واصفة الامتناع عن هذا الأمر بأنه "أمر قاس للغاية".
وكانت جماعات عديدة معنية بحقوق الإنسان قد طالبت الشركات التقنية الكبرى ومن بينها "مايكروسوفت" و"أمازون" و"غوغل" و"أبل"، بضرورة عدم بيعها تقنية "التعرف على الوجه" للحكومات؛ لأنها يمكن أن تقوض خصوصية وأمن الناس.
وقالت تلك الجماعات: إن منح تلك التقنية إلى الحكومات؛ سيسمح لها باستهداف المهاجرين ومن لا ينتمون إلى تلك الدولة، بناء على لون بشرتهم مثلاً.
وبدورها، أشارت مايكروسوفت إلى أن تلك التقنية لها استخدامات إيجابية عديدة؛ منها "الاستخدامات الطبية"؛ كتلك التي ينفذها المعهد القومي لأبحاث الجينوم البشري، للتعرف على الوجه لتحسين تشخيص متلازمة "دي جورج"، التي تؤثر على الأفارقة والآسيويين والأمريكيين اللاتينيين.
كما قال إن تلك التقنية أيضاً ساعدت الهند في تعقب أماكن نحو 5 آلاف طفل مفقود.
وأتمت بقولها: "منع أي وكالات حكومية من تقنية التعرف على الوجه، يُعَد أمراً قاسياً إلى أبعد الحدود".
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
11:33 AM
جماعات معنية بحقوق الإنسان طالبت بعدم بيع التقنية للحكومات
أيّدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، منح الحكومات تقنية ستجعل الأجهزة الأمنية تتعرف على هوية أي شخص من وجهه.
وقالت مايكروسوفت إنها تؤيد فكرة منح الشركات التقنية الكبرى، تقنية التعرف على الوجه للحكومات؛ واصفة الامتناع عن هذا الأمر بأنه "أمر قاس للغاية".
وكانت جماعات عديدة معنية بحقوق الإنسان قد طالبت الشركات التقنية الكبرى ومن بينها "مايكروسوفت" و"أمازون" و"غوغل" و"أبل"، بضرورة عدم بيعها تقنية "التعرف على الوجه" للحكومات؛ لأنها يمكن أن تقوض خصوصية وأمن الناس.
وقالت تلك الجماعات: إن منح تلك التقنية إلى الحكومات؛ سيسمح لها باستهداف المهاجرين ومن لا ينتمون إلى تلك الدولة، بناء على لون بشرتهم مثلاً.
وبدورها، أشارت مايكروسوفت إلى أن تلك التقنية لها استخدامات إيجابية عديدة؛ منها "الاستخدامات الطبية"؛ كتلك التي ينفذها المعهد القومي لأبحاث الجينوم البشري، للتعرف على الوجه لتحسين تشخيص متلازمة "دي جورج"، التي تؤثر على الأفارقة والآسيويين والأمريكيين اللاتينيين.
كما قال إن تلك التقنية أيضاً ساعدت الهند في تعقب أماكن نحو 5 آلاف طفل مفقود.
وأتمت بقولها: "منع أي وكالات حكومية من تقنية التعرف على الوجه، يُعَد أمراً قاسياً إلى أبعد الحدود".
، بعد تأييد "مايكروسوفت".. الأجهزة الأمنية ستعرفك من وجهك ،
المصدر : الخليج 365
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