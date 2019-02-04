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أطرف الكاريكاتيرات حول تعامل بعض المسؤولين

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يتبع بعض المسؤولين أساليب غير سليمة في إدارة المؤسسات والدوائر التي يتولون القيادة فيها..، ويتعاملون مع مرؤوسيهم ومع المراجعين لهذه المؤسسات بنوع من التعالي وعدم المبالاة.

وفيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

عبدالله جابر – مكة

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سعود الماضي – الجزيرة

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على الغامدي – المدينة

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ماهر عاشور – الحياة

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عبدالله جابر – مكة

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أيمن – اليوم

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فهد الخميسي – الاقتصادية

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مفرح الزيادي – الجزيرة

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سعود الماضي – الجزيرة

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