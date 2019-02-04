مخيمات بخدمات فندقية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

: هيأ نادي الصقور السعودي مخيمات وقرية سكنية ذات طابع فندقي في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ بهدف توفير سبل الراحة والرفاهية للمشاركين في المسابقات، إذ قدم لهم قرية فندقية متكاملة ذات خدمات سكنية ترفيهية وسط الصحراء، إذ تضم القرية خدمات البنية التحتية كافة، إضافة إلى شموليتها لسبل الراحة والإعاشة، بهدف ضمان تقديم أفضل النتائج في المسابقات، وراحة أكبر للمشاركين والزوار على حد سواء. ونظرًا لأهمية هذه التجهيزات، أوكلت إدارة المهرجان التابعة لنادي الصقور السعودي مهمة التنظيم الفندقي والخدمي المتعلق بتزويد وإعداد وجبات الطعام إلى شركة الدار البيضاء الرائدة في عالم المأكولات والطبخ الشرقي والغربي، ذات السمعة الطيبة على مستوى المملكة، لتنظم جدولًا غذائيًّا متنوعًا للصقارين أثناء استعدادهم للمسابقات، ليتمكنوا من بذل قصارى جهدهم، للظفر بالفوز. وشيد في المهرجان مجموعة من الخيام العصرية ذات الطابع الحديث؛ لما لها من سعة كبيرة، تضم أكبر عدد ممكن من الزوار بين أركانها، كما أنها توفر للزوار درجات حرارة معتدلة تقلل من برودة الشتاء التي تسيطر على المكان ليلًا، إضافة إلى الجمالية التي تزين بها المهرجان، كما أنها خاضعة لوسائل السلامة العامة ومضادة للحريق، في حين أنها تتمتع بطبقات عازلة،تخفف من الضوضاء في المهرجان، وتقلل من فرصة تداخل الفعاليات القريبة من بعضها البعض. ويبين الدكتور محمد حبيب الرحمن خوجة، رئيس مجلس إدارة شركة الدار البيضاء للخدمات الفندقية، أن الشركة نفذت طلبات الجهات المنظمة بأحدث الطرق والوسائل العالمية، والتي تنص على إنشاء فندق تصنيف 4 نجوم من الطبقة الممتازة، مشيرًا إلى أنهم بالشركة نفذوا العمليات الإنشائية للفندق ضمن اللوائح المتبعة في إنشاء الفنادق وسط المدن، من خلال توفير الخدمات المشروط تنفيذها بحسب لوائح هيئة السياحة، منوهًا إلى أن فترة التجهيز الفعلية للفندق استغرقت 7 أيام فقط، إذ تعد فترة قياسية جدًّا. ويشير خوجة إلى أن الفندق يقدم خدماته من خلال 180 غرفة، يقوم بتشغيلها 200 موظف مؤهلين بطريقة حرفية عالية، كما أنهم حاصلون على مؤهلات علمية فندقية متخصصة، لافتًا إلى أن “الدار البيضاء” تمكنت من إنشاء مطبخ مركزي وسط الصحراء بمساحة 300 متر، شاملًا جميع أقسام المطابخ الفندقية العالمية، يشغله 30 طباخًا من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية، إذ تحظى الشركة بسجل حافل في الخدمات الفندقية، من خلال عملها في مواسم الحج منذ 18 عامًا..، لقدرتها للعمل تحت الضغط، إذ تقدم خدماتها خلال إجازة نهاية الأسبوع بتنفيذ 40 حفلة في وقت واحد؛ مما جعلها الخيار الأفضل في تنظيم وتجهيز الخدمات لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.



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