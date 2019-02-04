فيديو مستهجن.. سائق ميكروباص يقذف طلابًا داخل المركبة بالحجارة ومطالبات بمعاقبته

: تداول مغردون اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسائق ميكروباص من الجنسية السودانية، مظلل يقوم برجم طلاب أو طالبات بداخل الباص بالحجارة التي يأخذها من الأرض. وأظهر الفيديو الذي صورته إحدى النساء من شرفة منزلها..، صراخًا داخل الباص دون معرفة هوية الموجودين داخل المركبة. وطالب المواطنون بضرورة معرفة السائق ومحاسبته على ما قام به من تصرف مرفوض وتشديد الرقابة على وسائل النقل ومنع مثل هؤلاء من العبث بالأبرياء. وتوقع البعض أن يكون ركاب المركبة من ذوي الاحتياجات الخاصة فيما توقع البعض الآخر أن الواقعة حدثت وسط أحد الأحياء بمدينة أبها.



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