شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد لـ«ابتسام»: زوريني إذا جيتي الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير) «زوريني إذا جيتي الرياض»، بهذه الكلمات ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد على الطفلة ابتسام عسيري (عشر سنوات) والتي تدرس بالصف الرابع الابتدائي بأحدى مدارس البنات في محافظة محايل عسير، بعد أن اتصلت من محايل عسير على قصره بالرياض طالبة الحديث معه، ليعود ويتصل بها متلقياً تهنئتها بثقة خادم الحرمين الشريفين. «زوريني إذا جيتي الرياض»، بهذه الكلمات ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد على الطفلة ابتسام عسيري (عشر سنوات) والتي تدرس بالصف الرابع الابتدائي بأحدى مدارس البنات في محافظة محايل عسير، بعد أن اتصلت من محايل عسير على قصره بالرياض طالبة الحديث معه، ليعود ويتصل بها متلقياً تهنئتها بثقة خادم الحرمين الشريفين. وعندما بادرته بالقول: «افتقدتك يا بابا فيصل»، جاوبها بأبوة حانية: «زوريني إذا جيتي الرياض».



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