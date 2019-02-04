شكرا لقرائتكم خبر عن السفير مرداد يستعرض مع سفير سلطنة عمان العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير مرداد يستعرض مع سفير سلطنة عمان العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.