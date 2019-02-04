شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يستعرض دور المجالس البلدية في التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استعرض أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، دور المجالس البلدية في التنمية، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من منطلق دورها في تمثيل المواطنين، وإيصال أصواتهم للجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك، خلال استقباله أمس (الأحد) بمقر الإمارة، رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، وعددا من أعضاء المجلس الذين التقوا نظراءهم في جدة. واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال، أبرز نتائج الزيارة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والآراء والأفكار الرامية لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية.