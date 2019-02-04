شكرا لقرائتكم خبر عن بحث شؤون حجاج بوركينا فاسو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)بحث وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، مع وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية رئيس وفد مكاتب شؤون الحج بجمهورية بوركينا فاسو سيمون ساوادوغو، عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج، وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن.
جاء ذلك، خلال استقبال بنتن في مكتبه بجدة أمس (الأحد)، ساوادوغو والوفد المرافق له، بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
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