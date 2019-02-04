شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: التعليم يعزز ثقافة الظاهرة الشعرية لمنسوباته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

دشنت إدارة تعليم البنات في محافظة الطائف أمس (الأحد)، البرنامج التدريبي «الشعر العربي» ممثلة في إدارة نشاط الطالبات بالشراكة مع أكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف، على مسرح الإدارة بالفيصلية.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي، أن البرنامج ينفذ على مدى يومين، ويهدف إلى توثيق الظاهرة الشعرية العربية المتفردة بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية بين منسوبات التعليم بكل فئاته. وأشارت إلى أهمية الشعر في حياة الناس؛ تارة يعالج الأخلاق والعقيدة والعبادة، وأخرى يتناول الخير والشر، والفضيلة والرذيلة، وما ينبغي للإنسان أن يكون عليه، وما يجب أن يتحاشاه ويبتعد عنه.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل فأوبريت «وطن العطاء» وورشة عمل تناقش أهمية الشعر العربي وأهدافه من خلال أوراق العمل المقدمة من الجامعة.