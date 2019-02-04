شكرا لقرائتكم خبر عن نظاما النقل المدرسي و«الوحدات العقارية» أمام الشورى.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) يناقش مجلس الشورى اليوم (الإثنين) وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، كما يناقش التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 38/‏1439، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 38/‏1439، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. ويناقش المجلس غدا (الثلاثاء) وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 38/‏1439 وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في المجال العسكري، وتقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء

يناقش مجلس الشورى اليوم (الإثنين) وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، كما يناقش التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 38/‏1439، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 38/‏1439، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. ويناقش المجلس غدا (الثلاثاء) وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 38/‏1439 وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في المجال العسكري، وتقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية، وكذلك التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 38/‏1439، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 38/‏1439، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن السعودية ومناطق التقنية للعام المالي 38/‏1439، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي ومحمد العجلان، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

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