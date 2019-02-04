«الصحية» تبحث تطوير نظام هيئة التخصصات

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جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض) تبحث اللجنة الصحية بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي، سبل تطوير وتعديل نظام الهيئة تبحث اللجنة الصحية بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي، سبل تطوير وتعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بما يحقق الأهداف المأمولة ويعزز دورها المهم في مسيرة التنمية الصحية. ويشارك ممثلو عدة قطاعات صحية مختلفة حكومية وخاصة في الاجتماع المهم الذي يعقد في مقر المجلس، للوقوف على الاحتياجات الصحية ومناقشة تطلعات ومرئيات مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي حول الأنظمة والتشريعات واللوائح والأداء الصحي، إضافة الى البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية، وذلك وصولا إلى هدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.



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