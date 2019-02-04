شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير مكة.. منع بيع حليب المواشي على الطرقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، لمنع بيع الحليب على الطرقات العامة بمحافظة جدة، ضمن حملة مشتركة ومتواصلة مع الجهات المعنية.

وباشرت بلدية المليساء بإزالة 45 حظيرة إبل عشوائية على الطريق الممتد بين سوق الصواريخ والاستاد الرياضي وأتلفت 90 خزانا للمياه و259 وعاءً لتعبئة الحليب، كما رصدت البلدية موقعا مسورا بحي القرينية يضم عددا من زرائب الإبل والأغنام وصادرت 72 رأساً من الإبل والماشية لإجبار المخالفين على إخلاء مواقعهم.

بلدية الجنوب واصلت معالجة التلوث البيئي والبصري في نطاقها بإزالة 450 حظيرة بحي الفضيلة جنوب المحافظة كما أزالت في الحي 7 مواقع تعديات مسورة بمساحة إجمالية بلغت نحو 8900 م2.

وواصلت البلديات الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية مستهدفة مراقبة التعديات والأسواق ومكافحة الظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق الرئيسية وداخل الأحياء، وأسفرت الجهود الميدانية عن إزالة تعديات جنوب المحافظة وإغلاق محلات غذائية ومهنية وإزالة بسطات عشوائية وعدد من الحظائر بجانب ضبط موقع شعبي يمارس تحضير وإعداد أطعمة مجهولة المصدر ويفتقد الاشتراطات الصحية. وفي نطاق بلدية طيبة نفذ قسم الأسواق والأغذية جولات تفتيشية لـ 155 محلا صحيا ومهنيا وأغلق منها 4 محلات في حين أنذر 125 محلا، بعد رصد عدد من المخالفات البلدية، كما جرى سحب 54 عينة غذائية لفحصها والتأكد من سلامتها من أي ملوثات. من جهتها أغلقت بلدية أبرق الرغامة 15 محلا ومحطة وقود بنطاق الفرع بجانب إنذار 16 محلا صحيا ومهنيا، فيما شملت أعمال البلدية سحب 21 شاحنة استغلت الشوارع والساحات بطريقة مخالفة وتسببت في مضايقة السكان.

وضمن جهود بلدية البلد الفرعية في متابعة الأسواق ومكافحة ظاهرة الباعة الجائلين أتلف الفرع 29 بسطة خشبية و247 زجاجة عسل وسمن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ونفذ قسم الأسواق جولات على 22 مخبزا للتأكد من الالتزام بأوزان الخبز وبالاشتراطات البلدية الأخرى وخالفت منها 19 مخبزا لم تلتزم بالحد الأدنى لأوزان الخبز إضافة إلى مخالفة استخدام الديزل كوقود، فيما تمكنت بلدية الشرفية من ضبط منزل شعبي بحي بني مالك يمارس تحضير وإعداد الطعام ويضم بداخله مستودع أغذية، وتم خلال المداهمة إتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر، وتعد الحالة المرصودة هي الثانية من نوعها في ظرف أسابيع قليلة بنطاق الفرع. من جهة أخرى أزالت بلدية الشرفية حواجز وسلاسل من 6 مواقع استغلت الشوارع العامة بطرق مخالفة للأنظمة، كما شملت جهودها إتلاف 8 عربات خضراوات لباعة جائلين وسلمت نحو 200 كيلو من الخضراوات المصادرة للجمعيات الخيرية.