شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم إلكتروني على حركة تسديد الاحتياج بالوحدات التقنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الرزقي (الطائف)

أعلنت الإدارة العامة لهيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التقديم الإلكتروني على حركة تسديد الاحتياج لسد احتياج الوحدات التدريبية داخلياً، وذلك حتى يوم السبت الموافق 11/‏06/‏1440هـ، عن طريق بوابة الموظفين بموقع المؤسسة الرسمي (www.tvtc.gov.sa).

واشترطت بأن يكون مقدم الطلب على رأس العمل ويشغل إحدى وظائف كادر أعضاء هيئة التدريب (رجال)، ويمكن لمن لم يكمل سنتين من تاريخ المباشرة بعد التعيين تسجيل طلبه في الحركة مع ملاحظة أنه لن يتم نقله، والغرض من ذلك حصر أسماء المدربين ومعرفة طلباتهم للاستفادة منها في حال وجود احتياج وعدم وجود من يمكن نقله وتنطبق عليه الشروط (يحتسب إكمال المدرب لعامين مع بداية العام التدريبي القادم في 19/‏12/‏1440هـ)، لا يقل مؤهله عن البكالوريوس، وعلى المتدرب المباشرة بعد إعلان نتيجة الحركة في الوحدة التدريبية التي تم نقله إليها في حركة تسديد الاحتياج، وفي حال عدم المباشرة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدرب.

وستتم المفاضلة بين المتقدمين للحركة من خلال إضافة 6 نقاط عن كل سنة من تاريخ المباشرة بعد التعيين في المؤسسة، و6 نقاط عن كل سنة يتم التقدم فيها بعد حركة تسديد الاحتياج الـ14، وتستمر إضافة النقاط في كل مرة يتم التقديم فيها على الحركة، ويفقد المتقدم جميع النقاط التي جمعها في هذا المعيار عند تغيير رغبته الأولى، وعند تساوي النقاط بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم وفق الترتيب التالي عدد مرات التقدم للحركة (الأولوية لمن تقدم بعدد مرات أكثر بدايةً من حركة تسديد الاحتياج الـ14)، ترتيب رغبة تسديد الاحتياج (الأولوية لصاحب رقم الرغبة الأقل)، المؤهل (الأولوية للحاصل على مؤهل أعلى)، تقييم الأداء الوظيفي (الأولوية للحاصل على درجة تقييم أداء وظيفي أعلى)، العمر (الأولوية لصاحب العمر الأكبر).