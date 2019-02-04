شكرا لقرائتكم خبر عن الحد من المشكلات البيئية في مؤتمر كشفي بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalghamdi

تنطلق الثلاثاء القادم في الرياض فعاليات المؤتمر العالمي «الكشفية وحماية البيئة»، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية ، التي عقدت أمس اجتماعا بمقر الجمعية بالرياض لمناقشة الاستعدادات للمؤتمر.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور حمد بالعمار، خلال اجتماع تحضيري أمس، أن اللجنة اطلعت على المشاركات كافة من أبحاث ودراسات وتجارب، والتي قُدمت من جهات وأفراد عدة من داخل المملكة وخارجها، وقد خضعت للتحكيم العلمي، وتم إقرار ما اتفق مع شروط المشاركة، ومحاور المؤتمر التي تتضمن الكشفية ونشر الوعي البيئي، والكشفية والحد من المشكلات البيئية، والكشفية والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص، وتجارب ومشاريع ومبادرات كشفية في حماية البيئة محلياً أو عربياً أو عالمياً.

من جانبه، أوضح المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن اللجنة العلمية للمؤتمر تعمل على إبراز دور الكشافة في مجال البيئة والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات وإثراء التعاون الفكري والمعرفي في مجال البيئة بين الأفراد والجمعيات والمنظمات الكشفية حول العالم، ونشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية، والتعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة والمحافظة عليها، وتحقيق التكامل الكشفي مع جهات الاختصاص للحفاظ على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيها، والإفادة من التجارب والمشاريع والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محلياً وعربياً وعالمياً.