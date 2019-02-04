شكرا لقرائتكم خبر عن 250 شاباً يشيدون المنصات البحرية في حقول النفط والغاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) OKAZ-

أبرمت كليات التميز المملوكة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقا مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية السعودية المحدودة، لتعزيز الريادة في مجال التدريب التقني والمهني من خلال تدريب الكفاءات السعودية في مجال بناء وتشييد المنصات البحرية ودعم مشاريع حقول النفط والغاز البحرية والبرية.

وتضمن الاتفاق الذي وقعه أمس الأول الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري، والرئيس التنفيذي للإنشاءات البترولية الوطنية المهندس أحمد بن سالم الظاهري، رعاية وتوظيف 250 متدرباً خلال السنوات الثلاث القادمة، وتلبية متطلبات الشريك الإستراتيجي من الكوادر السعودية الوطنية المؤهلة.

وشدد الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري، على أهمية الاتفاق وانعكاساته على تطوير قدرات العاملين في مجال دعم مشاريع حقول النفط والغاز، مشيرا إلى أنه يهدف إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون إستراتيجي بين الطرفين، والمساهمة في توفير برامج التدريب والتعليم لتطوير، وإعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وتدريبها. وأوضح أن كليات التميّز توفر التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي تتطلبها سوق العمل في شتى المجالات التقنية والمهنية بما يحقق أهداف رؤية 2030. من جانبه أكد المهندس الظاهري، أن الاتفاق سيساهم في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق هو جزء داعم لتفعيل مذكرة تفاهم التي وقعتها الإنشاءات البترولية الوطنية «التابعة لصناعات - أبوظبي» مع أرامكو السعودية لتأسيس ساحة تصنيع ومركز تدريب وقاعدة دعم بحرية في منطقة رأس الخير السعودية بقيمة تصل إلى نحو 160 مليون ريال سعودي على هامش مبادرة مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018. وتأسست لتوفير قاعدة لتصنيع المنصات الحديدية لتلبية احتياجات صناعة النفط والغاز. إذ شهدت نموا كبيراً وتعد اليوم من أهم الجهات الإنشائية الدولية في مجال الخدمات الهندسية والتوريدات والإنشاء والتشغيل التجريبي في مشاريع تطوير حقول النفط والغاز البحرية والبرية في الخليج العربي والهند.