شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: تطوير بيئات العمل تسهيلا لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر ، هنادي المالكي (جدة)

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن قيادة المملكة تضع في أولوياتها حاجات الأشخاص من ذوي الإعاقة، انطلاقاً من برنامج التحول الوطني و«رؤية 2030».

وأوضح الوزير الراجحي خلال انطلاق المؤتمر الدولي الأول للموهوبين من ذوي الإعاقة، في جدة أمس (الأحد)، أن إطلاق برنامج «مواءمة» سيذلل التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة من خلال تطوير بيئات العمل لتكون شاملة الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي ومؤسس جمعية الإرادة لرعاية المواهب من ذوي الإعاقة عمار بوقس أن الجمعية تسعى للتوسع مستقبلاً لضمان رعاية أكبر قدر من المواهب من ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة والخليج والعالم. ويناقش خبراء دوليون في عدة تخصصات؛ من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين وتونس والأردن ومصر والسعودية، العوامل المساهمة إيجابا أو سلبا في تنمية الموهبة لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتوعية الأسر بطرق التعامل الإيجابي مع الموهوبين والموهوبات من أبنائهم من ذوي الإعاقة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات علمية حول الأبحاث المتعلقة بالموهوبين من ذوي الإعاقة لسهولة تبادلها، وتنظيم ورش تدريبية متخصصة في الإعاقة والموهبة والطرق العلمية لقياس الموهبة لدى ذوي الإعاقة، ودور المجتمع في تنمية مواهب المعاقين، ودور التكنولوجيا في تنمية الموهوبين من ذوي الإعاقة.