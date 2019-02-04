شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الاحتياجات: لا إعاقة مع إرادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر @zain_anbar، هنادي المالكي (جدة) hanadi_almalki

«لا إعاقة مع الإرادة».. عبارة سطرها ذوو الاحتياجات الفائقة أمس (الأحد) أمام وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ونائبته الدكتورة تماضر الرماح وحشد فاعل من المهتمين بأصحاب الهمم والقدرات العالية، ضمن المؤتمر الدولي الأول للموهوبين من ذوي الإعاقة الذين وقفوا مبهورين ومصفقين لنماذج من ذوي القدرات.

ففيما أمتع عبدالإله العيسى الحضور بالعزف على البيانو، أطلقت رسامة الجرافيتي نورة مجرشي العنان لإبداعاتها بالرسم على الهواء مباشرة، مؤكدين أن الإعاقة لم ولن تمنعهم من تسطير الإنجازات في المجالات الفكرية والفنية والثقافية.

أما الكفيفة نورة مجرشي المبدعة في الرسم الجرافيتي فتقول: «منذ 9 أعوام تلمست شغفي تجاه الرسم الجرافيتي، ووالدتي شكلت نواة موهبتي بالدعم وحملت فن الرسم الجرافيتي عبر المشاركة في المعارض المحلية والخارجية برسالة مضمونها «لا إعاقة مع الإرادة»، مستدركة بقولها أجد أن تعاطي بعض القطاعات في عرض رسومات الفن الجرافيتي دون المأمول، مضيفة أن إتاحة الفرصة للرسم أمام الحضور دافع للمضي لإيصال الرسالة من هذا الفن.

الموهوبة في مجال الإلقاء رغد بلخي تقول: «تعلمت فن الإلقاء من أسرتي، وشاركت في فعاليات داخلية بالمؤتمرات»، مشيرة إلى أن من أهم مقومات فن الإلقاء القراءة والبحث في شتى المجالات الأدبية، وترى أن الملتقى فرصة لتعريف المهتمين والمجتمع بمواهبنا اللا محدودة.

فيما يقول كل من متحديي الإعاقة عبدالخالق القرني وسعد المطيري إن إعاقتهما دفعتهما لإنشاء حسابات في قناة اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، يعرضان من خلالها مهاراتهما ومواهبهما، مؤكدين أنهما سعداء بكونهما سفيرين للمواهب من ذوي القدرات الفائقة.