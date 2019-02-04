شكرا لقرائتكم خبر عن 50 تكنوقراطياً يضعون الرؤية المستقبلية لتنمية الباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

يرعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز صباح اليوم (الإثنين)، ورشة العمل التي تتبناها أمانة منطقة الباحة بمشاركة 50 مختصا من التكنوقراطيين ليضعوا رؤية مستقبلية لمدينة الباحة، في ظل اكتمال الطريق الدائري وافتتاح عدد من المحاور الرئيسية.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط لـ«الخليج 365»، أن عمل الأمانة يقوم على الشراكة المجتمعية وبناء منظومة ثقة مع المختصين من القطاعات كافة للإسهام في المبادرات النوعية، ومنها وضع تصورات ورؤى لمستقبل التنمية، لافتا إلى أن المشاركين سيعززون عمل الأمانة والبلديات بتقديم أفكار جديدة حول وظائف الطرق الدائرية، وتحديد مفاهيم جديدة للأحياء داخل النطاق العمراني، وكيفية الإفادة من المخططات المحلية على الطرق الدائرية، ووضع معايير للمشاريع ذات الأولوية بحسب رؤية الشركاء عن أهميتها وتميزها، وتحديد تصورات كافية للمحيط العمراني والتنموي على الطرق الدائرية.

وتطلع السواط إلى مشاركة مجتمعية فاعلة عبر وجهات نظر ومقترحات تسهم في تنمية المنطقة من خلال شراكة المواطنين.