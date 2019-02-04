أمير نجران يطالب بسرعة إنجاز مواعيد الأحوال

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) طالب أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بسرعة إنجاز المواعيد المجدولة لدى الأحوال المدنية بالمنطقة، مع ضمان الدقة، خصوصا مع الخدمات الإلكترونية المتميزة التي هيأتها وزارة الداخلية عبر نظام «أبشر». واستعرض في مكتبه بديوان الإمارة أمس مع مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة سالم بن سعيد آل شفلوت، التقرير السنوي لأعمال الفرع، وحجم المعاملات التي نفذها، والملفات التي ما زالت رهن النظر، مؤكداً أهمية عمل الأحوال المدنية لدوره الشرعي والتنظيمي في إثبات الهوية الوطنية.

طالب أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بسرعة إنجاز المواعيد المجدولة لدى الأحوال المدنية بالمنطقة، مع ضمان الدقة، خصوصا مع الخدمات الإلكترونية المتميزة التي هيأتها وزارة الداخلية عبر نظام «أبشر». واستعرض في مكتبه بديوان الإمارة أمس مع مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة سالم بن سعيد آل شفلوت، التقرير السنوي لأعمال الفرع، وحجم المعاملات التي نفذها، والملفات التي ما زالت رهن النظر، مؤكداً أهمية عمل الأحوال المدنية لدوره الشرعي والتنظيمي في إثبات الهوية الوطنية.

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