شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر «نحو مجتمع إيجابي.. وفق رؤية المملكة 2030» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم)

تنظم جامعة القصيم، ممثلة في كرسي الشيخ عبدالعزيز بن صالح السعوي للتنمية الإيجابية، مؤتمرا علميا بعنوان «نحو مجتمع إيجابي.. وفق رؤية المملكة 2030»، غدا (الإثنين)، وبعد غد (الثلاثاء)، في قاعة «أ» للاحتفالات بالمدينة الجامعية بالمليداء، تحت رعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مسيرة البحث العلمي في مجال الإيجابية، وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الباحثين، وتعزيز الوسطية على المستوى الأسري والفردي والمؤسسي، وتنمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز دور الإيجابية في تنمية قيم المواطنة، وتوفير بيئة علمية للحوار العلمي، وعرض التجارب المحلية والدولية في هذا المجال، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات المجتمعية والبحثية المهتمة بالإيجابية على المستوى المحلي والدولي، والإسهام في بناء بيئة إيجابية جاذبة، وتحسين جودة الحياة وفق رؤية 2030.

واستقبل المؤتمر 230 فكرة بحثية خضعت للتحكيم العلمي، وتم قبول 59 منها تتوافق مع محاور المؤتمر، إذ ركزت محاوره الرئيسية على أهمية مفهوم الإيجابية من منظور إسلامي، والإيجابية الأسرية والفردية والمجتمعية والمؤسسية النظرية والتطبيق، ودور الإيجابية في صناعة الوسطية والاعتدال في المجتمع، ودور الإيجابية في تعزيز قيم المواطنة، والاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتجارب المحلية والدولية في صناعة الإيجابية.