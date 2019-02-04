شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: انطلاق برنامج «تكوین» لإعداد القيادات الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة) دشن مدير صحة بيشة سعيد القحطاني أمس برنامج تدريب القيادات الصحية «تكوين» الذي تنفذه صحة بيشة بالتعاون مع جامعة بيشة. دشن مدير صحة بيشة سعيد القحطاني أمس برنامج تدريب القيادات الصحية «تكوين» الذي تنفذه صحة بيشة بالتعاون مع جامعة بيشة. وأوضح المتحدث باسم صحة بيشة علي آل بخيتان أن برنامج «تكوين» يأتي ضمن عدد من المبادرات التي أطلقتها مديرية الشؤون الصحية في بيشة أخيرا، ويهدف لإعداد صف ثان من القيادات الصحية المؤهلة علمياً وعملياً لتمكينهم من القيادة والتطوير للارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع أهداف وزارة الصحة ورؤية المملكة 2030، من خلال برنامج تدريبي تم تصميمه بهدف تطوير وإعداد القيادات. ويبدأ انطلاق البرنامج بداية شهر فبراير 2019، ويمتد لـ3 أشهر تسعى صحة بيشة من خلاله إلى إيجاد كفاءات بشرية مؤهلة لإدارة المرافق الصحية وتوفر البدلاء في حال الحاجة للتغير وارتفاع روح المنافسة بين القيادات وزرع ثقافة العمل المؤسسي. وآشار آل بخيتان إلى أن برنامج «تكوين» يعتمد في خطته التدريبية على جانبين؛ الأول: يتلقى فيه المتدرب معلومات مكثفة عن سياسات وإجراءات العمل واللوائح والأنظمة بالمرافق الصحية، إضافة إلى أخلاقيات المهن الصحية وعدد من المهارات مثل مهارات الاتصال وبناء فرق العمل والتخطيط. ويشتمل الجانب الثاني: على ممارسات عملية.



كانت هذه تفاصيل خبر بيشة: انطلاق برنامج «تكوین» لإعداد القيادات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.