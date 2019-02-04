شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع زوجين في «مثلث الشعراء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة) لم يهنأ زوجان بفرحة زفافهما سوى أقل من شهر، بعد مصرعهما في حادثة مرورية مروعة، نتج عنها حالتا وفاة و4 إصابات في «مثلث الشعراء» ليلة أمس الأول (السبت)، إذ أكد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادثة تصادم بين سيارتين وتم توجيه 4 فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة لموقع الحادثة اتضح وجود حالة وفاة بالموقع، ولحقت بها حالة كانت نقلت وهي في وضع خطر. وأوضح أحد ذوي المتوفيين أنهما عريسان لم يكملا شهر العسل. كما أوضح الناطق باسم الهلال الأحمر بالباحة أن حادثة انقلاب شاحنة تحمل أعلافا وقع ظهر أمس الأحد في عقبة الملك فهد بالباحة نهاية نفق 18، مشيراً إلى أنه نجم عن الحادثة إصابة خطيرة للسائق الذي كان محتجزاً داخل الشاحنة، وأسهمت فرق الدفاع المدني في تخليصه وتسليمه للفرقة الإسعافيه للهلال الأحمر، وتم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، ونقلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد.

لم يهنأ زوجان بفرحة زفافهما سوى أقل من شهر، بعد مصرعهما في حادثة مرورية مروعة، نتج عنها حالتا وفاة و4 إصابات في «مثلث الشعراء» ليلة أمس الأول (السبت)، إذ أكد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادثة تصادم بين سيارتين وتم توجيه 4 فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة لموقع الحادثة اتضح وجود حالة وفاة بالموقع، ولحقت بها حالة كانت نقلت وهي في وضع خطر. وأوضح أحد ذوي المتوفيين أنهما عريسان لم يكملا شهر العسل. كما أوضح الناطق باسم الهلال الأحمر بالباحة أن حادثة انقلاب شاحنة تحمل أعلافا وقع ظهر أمس الأحد في عقبة الملك فهد بالباحة نهاية نفق 18، مشيراً إلى أنه نجم عن الحادثة إصابة خطيرة للسائق الذي كان محتجزاً داخل الشاحنة، وأسهمت فرق الدفاع المدني في تخليصه وتسليمه للفرقة الإسعافيه للهلال الأحمر، وتم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، ونقلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد.

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