جامعة «الإمام» تجمع خريجيها في «تلاقي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) أوضح وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله بن حسين القاضي أن عدد خريجي الجامعة من عام 1979هـ حتى الآن بلغ 77 ألف خريج وخريجة، ويبلغ خريجو الجامعة سنويا نحو 5 آلاف خريج وخريجة. جاء ذلك في حفل برنامج تلاقي في نسخته الـ6، الذي ينظمه مركز الخريجين والتنمية المهنية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بمشاركة وحضور خريجي أبناء المحافظة من طلابها الذين كانوا يدرسون في الجامعة وتخرجوا منها. وحضر البرنامج الدكتور عبدالله القاضي، وأمين أمانة الأحساء المهندس عادل الملحم، ووكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن الهجهوج، والدكتور عبدالله العبدالقادر، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري، وعميد كلية إدارة الأعمال الدكتور خالد الفلاح، وعميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتور خالد الشهري، وعميد كلية الهندسة الدكتور علي القرني، وعميدة التمريض الدكتورة فريال القحطاني، وعميدة كلية المجتمع الدكتورة حورية العتيبي، ورئيس مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتور سليمان شاهين، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف.

أوضح وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله بن حسين القاضي أن عدد خريجي الجامعة من عام 1979هـ حتى الآن بلغ 77 ألف خريج وخريجة، ويبلغ خريجو الجامعة سنويا نحو 5 آلاف خريج وخريجة. جاء ذلك في حفل برنامج تلاقي في نسخته الـ6، الذي ينظمه مركز الخريجين والتنمية المهنية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بمشاركة وحضور خريجي أبناء المحافظة من طلابها الذين كانوا يدرسون في الجامعة وتخرجوا منها. وحضر البرنامج الدكتور عبدالله القاضي، وأمين أمانة الأحساء المهندس عادل الملحم، ووكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن الهجهوج، والدكتور عبدالله العبدالقادر، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري، وعميد كلية إدارة الأعمال الدكتور خالد الفلاح، وعميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتور خالد الشهري، وعميد كلية الهندسة الدكتور علي القرني، وعميدة التمريض الدكتورة فريال القحطاني، وعميدة كلية المجتمع الدكتورة حورية العتيبي، ورئيس مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتور سليمان شاهين، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف.

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