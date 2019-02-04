شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الباحة يسحب 8 مشاريع متعثرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة كشف المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني لـ«الخليج 365» أن عدد المشاريع التعليمية المتعثرة في منطقة الباحة بلغت 8 مشاريع، موضحاً أن الوزارة سحبت 3 مشاريع وأعادت طرحها وبدأ العمل بها، فيما تعثرت 5 مشاريع منذ زمن طويل، مؤكداً أن تعليم الباحة رفع باعتماد سحبها وإعادة طرحها مجدداً، مشيراً إلى أنه تم استلام مشروعين مطلع العام الدراسي الحالي، و3 مشاريع مطلع الفصل الثاني الحالي، مؤملاً استلام 4 مشاريع خلال أشهر قليلة قادمة، مضيفاً بأن العمل جارٍ بصورة جيدة على 7 مشاريع قيد التنفيذ.

كشف المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني لـ«الخليج 365» أن عدد المشاريع التعليمية المتعثرة في منطقة الباحة بلغت 8 مشاريع، موضحاً أن الوزارة سحبت 3 مشاريع وأعادت طرحها وبدأ العمل بها، فيما تعثرت 5 مشاريع منذ زمن طويل، مؤكداً أن تعليم الباحة رفع باعتماد سحبها وإعادة طرحها مجدداً، مشيراً إلى أنه تم استلام مشروعين مطلع العام الدراسي الحالي، و3 مشاريع مطلع الفصل الثاني الحالي، مؤملاً استلام 4 مشاريع خلال أشهر قليلة قادمة، مضيفاً بأن العمل جارٍ بصورة جيدة على 7 مشاريع قيد التنفيذ.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الباحة يسحب 8 مشاريع متعثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.