شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرعى حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والان نبدء بالتفاصيل
إثر ذلك سلم وزير الداخلية، الفائزين بالأشواط الختامية بالمسابقة كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان.
وجاءت النتائج على النحو التالي: كأس الملك عبدالعزيز لفئة الشاهين قرناس حصل عليه علي بن سعيد المري. كأس الملك عبدالعزيز لفئة الشاهين فرخ حصل عليه محمد بن عبدالله الدوسري. كأس الملك عبدالعزيز لفئة الجير تبع فرخ حصل عليه محمد بن برغش المنصوري. كأس الملك عبدالعزيز لفئة الجير تبع قرناس حصل عليه برغش بن محمد المنصوري. كأس الملك عبدالعزيز لفئة الحر فرخ، حصل عليه برغش بن محمد بن برغش المنصوري. كأس الملك عبدالعزيز لفئة الحر قرناس، حصل عليه حمود بن فهد بن زومان. كأس الملك عبدالعزيز لفئة القرموشة فرخ، حصل عليه مسفر بن عبدالله الدوسري. كأس الملك عبدالعزيز لفئة القرموشة قرناس، حصل عليه خالد بن إبراهيم البوعينين. كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير بيور قرناس، حصل عليه ارميزان بن عبدالله الدوسري. كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير بيور فرخ، حصل عليه علي سعيد المري. كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين قرناس، حصل عليه ارميزان بن عبدالله الدوسري. كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين فرخ حصل عليه برغش بن محمد المنصوري. كأس الملك عبدالعزيز لشوط النخبة الدولي حصل عليه فريق F3K. كأس الملك عبدالعزيز للمزاين فئة الحر فرخ حصل عليه برغش بن محمد المنصوري. كأس الملك عبدالعزيز للمزاين فئة الحر قرناس حصل عليه حمود بن فهد بن زومان. كأس الملك عبدالعزيز للمزاين فئة جير بيور فرخ حصل عليه علي بن سعيد المري.
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